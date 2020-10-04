Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

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Эпидемия коронавируса недавно поразила и расположенную в Вашингтоне резиденцию президента США.

Американский президент Дональд Трамп и еще шесть человек в Белом доме могли инфицироваться во время совместного мероприятия, которое состоялось 28 сентября. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников Белого дока.

На этом мероприятии раскрыли кандидатуру нового судьи Верховного суда США — Эми Кони Барретт. По информации издания, на этом мероприятии никто не придерживался социальной дистанции и мало кто был в масках.

Отмечается, что сейчас уже трое сенаторов-республиканцев заразились коронавирусом, двое из них — Майк Ли и Том Тиллис присутствовали на этом мероприятии в Белом доме и сидели неподалеку друг от друга.

Если они не смогут участвовать в голосованиях, это может помешать назначению Барретт на должность судьи Верховного суда до тех пор, пока сенаторы не вылечатся.

Напомним, Трамп, который сейчас находится на самоизоляции, недавно рассказал о своем самочувствии.