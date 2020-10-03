Следующие 48 часов будут критическими для Трампа. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/n144654-sleduuschie-48-chasov-budut-kriticheskimi-dlya-inficirovannogo-koronavirusom-trampa-cnn.html

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Состояние президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусной болезнью COVID-19, далеко от того, о котором сообщают в Белом доме.

Сегодня, 3 октября, врач американского лидера Шон Конли на пресс-конференции рассказал, что больной Трамп находится в «хорошем состоянии». В то же время знакомый с состоянием здоровья президента источник заявил, что на самом деле ситуация противоположная. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По словам одного из медиков, следующие 48 часов будут критическими для Трампа.

Мы все еще не находимся на четком пути к полному выздоровлению, — утверждает неназванный источник.



Журналисты уже обратились в администрацию Белого дома с просьбой разъяснить ситуацию с состоянием зараженного коронавирусом президента США.

Напомним, президент США Дональд Трамп, у которого подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19, отправился в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей. Медики рекомендуют американскому лидеру работать под их наблюдением.