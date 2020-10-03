Китайский зонд сделал селфи в космосе. Фото: ridus.ru

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Китайский космический корабль, летящий на планету Марс в рамках миссии «Тяньвэнь-1», сфотографировал себя в бескрайней пустоте и отправил снимок на Землю.

Зонд сейчас находится на расстоянии 24 млн км от Земли. Полет идет в штатном режиме. На фото выделяется национальный флаг КНР, который можно увидеть в правом нижнем углу зонда. Опубликовало фотографию аппарата Китайское космическое агентство (CNSA). Об этом сообщает китайское издание Cnet.com.

Чтобы сфотографировать себя, космический аппарат выбросил в космос небольшую широкоугольную камеру, которая и зафиксировала его полет. Камера сделала ряд снимков, которые зонд передал на Землю. Фотоаппарат остался дрейфовать в открытом космосе.

«Тяньвэнь-1» состоит из трех космических аппаратов: посадочного модуля, орбитального аппарата и марсохода. Миссия по полету на Марс началась этим летом, до Красной планеты зон должен долететь в феврале 2021 года. В мае следующего года аппарат должен сесть на поверхность Марса. Зонд будет заниматься исследованием планеты.

Напомним, японское агентство аэрокосмических исследований JAXA решило создать уникальную камеру для путешествия на Марс. Устройство должно будет снять марсианские лунки в разрешении 8K.