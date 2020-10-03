Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Китайский зонд сделал селфи в космосе. Фото: ridus.ru

Селфи в космосе сделал китайский зонд по дороге к Марсу (ФОТО)

3 окт 2020, 20:43
999

Китайский космический корабль, летящий на планету Марс в рамках миссии «Тяньвэнь-1», сфотографировал себя в бескрайней пустоте и отправил снимок на Землю.

Зонд сейчас находится на расстоянии 24 млн км от Земли. Полет идет в штатном режиме. На фото выделяется национальный флаг КНР, который можно увидеть в правом нижнем углу зонда. Опубликовало фотографию аппарата Китайское космическое агентство (CNSA). Об этом сообщает китайское издание Cnet.com.

Чтобы сфотографировать себя, космический аппарат выбросил в космос небольшую широкоугольную камеру, которая и зафиксировала его полет. Камера сделала ряд снимков, которые зонд передал на Землю. Фотоаппарат остался дрейфовать в открытом космосе.

«Тяньвэнь-1» состоит из трех космических аппаратов: посадочного модуля, орбитального аппарата и марсохода. Миссия по полету на Марс началась этим летом, до Красной планеты зон должен долететь в феврале 2021 года. В мае следующего года аппарат должен сесть на поверхность Марса. Зонд будет заниматься исследованием планеты.

Китайский зонд сделал селфи в космосе. Фото: cnet.com


Камера, удаляющаяся от космического корабля. Фото: cnet.com

Напомним, японское агентство аэрокосмических исследований JAXA решило создать уникальную камеру для путешествия на Марс. Устройство должно будет снять марсианские лунки в разрешении 8K.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров