К ослаблению карантина готова лишь одна область. Фото: НГУ

https://racurs.ua/n144652-tolko-odna-oblast-v-ukraine-gotova-k-oslableniu-karantina.html

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Только Кировоградская область готова к ослаблению коронавирусного карантина.

На Кировоградщине двухнедельный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 19,9 и не превышает определенный Министерством здравоохранения базовый уровень у 40 новых больных. Соответствующая информация опубликована на веб-странице Минздрава.

Остальные же области в трудном положении — самый высокий показатель заболеваемости зафиксировали на Тернопольщине и Буковине. Здесь регистрируется 304,2 и 227,7 новых больных на 100 тыс. населения.

Сложная ситуация и в столице — этот показатель составляет 165,4 новых больных на 100 тыс. населения Ситуация на Киевщине тоже не позволяет ослабить карантин — 111,1. Все другие области также не имеют права это сделать.

Напомним, по результатам нового карантинного зонирования город Канев оказался в строжайшей «красной» зоне. С понедельника, 5 октября, здесь вводятся дополнительные ограничения в дополнение к предусмотренным адаптивным карантином.