Только одна область в Украине готова к ослаблению карантинаhttps://racurs.ua/n144652-tolko-odna-oblast-v-ukraine-gotova-k-oslableniu-karantina.htmlРакурс
Только Кировоградская область готова к ослаблению коронавирусного карантина.
На Кировоградщине двухнедельный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 19,9 и не превышает определенный Министерством здравоохранения базовый уровень у 40 новых больных. Соответствующая информация опубликована на веб-странице Минздрава.
Остальные же области в трудном положении — самый высокий показатель заболеваемости зафиксировали на Тернопольщине и Буковине. Здесь регистрируется 304,2 и 227,7 новых больных на 100 тыс. населения.
Сложная ситуация и в столице — этот показатель составляет 165,4 новых больных на 100 тыс. населения Ситуация на Киевщине тоже не позволяет ослабить карантин — 111,1. Все другие области также не имеют права это сделать.
Напомним, по результатам нового карантинного зонирования город Канев оказался в строжайшей «красной» зоне. С понедельника, 5 октября, здесь вводятся дополнительные ограничения в дополнение к предусмотренным адаптивным карантином.