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Ракурс
Акцию против главы МОН Сергея Шкарлета устроили на Банковой. Фото: Украинская правда

Тыквы для министра Шкарлета активисты принесли под офис Зеленского (ФОТО, ВИДЕО)

3 окт 2020, 19:38
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Митинг за отставку временного исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета провели 3 октября под Офисом президента.

Несколько студентов в мантиях символически оставили на лестнице под зданием несколько тыкв. По украинским традициям это означает отказ девушки от замужества. Таким образом демонстранты выступают против Шкарлета. Об этом сообщает «Движение сопротивления капитуляции» в Facebook.

Участие в акции принимали представители Национального корпуса, а также студенты Олимпийского колледжа, которые недавно выходили на акцию протеста против присоединения своего заведения к Национальному университету физического воспитания и спорта.

Акцию против главы МОН Сергея Шкарлета устроили на Банковой. Фото: Украинская правда

Акцию против главы МОН Сергея Шкарлета устроили на Банковой. Фото: Украинская правда


Напомним, в этом году учебный год в Украине начался акцией протеста против исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета. Студенты под зданием Кабмина в Киеве требовали отставки чиновника.

Источник: Ракурс


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