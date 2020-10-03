Акцию против главы МОН Сергея Шкарлета устроили на Банковой. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n144651-tykvy-dlya-ministra-shkarleta-aktivisty-prinesli-pod-ofis-zelenskogo-foto-video.html

Ракурс

Митинг за отставку временного исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета провели 3 октября под Офисом президента.

Несколько студентов в мантиях символически оставили на лестнице под зданием несколько тыкв. По украинским традициям это означает отказ девушки от замужества. Таким образом демонстранты выступают против Шкарлета. Об этом сообщает «Движение сопротивления капитуляции» в Facebook.

Участие в акции принимали представители Национального корпуса, а также студенты Олимпийского колледжа, которые недавно выходили на акцию протеста против присоединения своего заведения к Национальному университету физического воспитания и спорта.

Напомним, в этом году учебный год в Украине начался акцией протеста против исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета. Студенты под зданием Кабмина в Киеве требовали отставки чиновника.