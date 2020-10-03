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Ракурс
Акцію проти глави МОН Сергія Шкарлета влаштували на Банковій. Фото: Українська правда

Гарбузи для міністра Шкарлета принесли активісти під офіс Зеленського (ФОТО, ВІДЕО)

3 жов 2020, 19:38
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Мітинг за відставку тимчасового виконувача обов’язків міністра освіти Сергія Шкарлета провели 3 жовтня під Офісом президента.

Кілька студентів у мантіях символічно залишили на сходах під будівлею кілька гарбузів. За українськими традиціями це означає відмову дівчини від заміжжя. Таким чином демонстранти виступають проти Шкарлета. Про це повідомляє «Рух опору капітуляції» у Facebook.

Участь у акції брали представники Національного корпусу, а також студенти Олімпійського коледжу, які нещодавно виходили на акцію протесту проти приєднання свого закладу до Національного університету фізичного виховання і спорту.

Акцію проти глави МОН Сергія Шкарлета влаштували на Банковій. Фото: Українська правда

Акцію проти глави МОН Сергія Шкарлета влаштували на Банковій. Фото: Українська правда


Нагадаємо, цьогоріч навчальний рік в Україні розпочався акцією протесту проти виконуючого обов’язки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета. Студенти під будівлею Кабміну в Києві вимагали відставки чиновника.

Джерело: Ракурс


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