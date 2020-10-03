Тисячі морських тварин викинуло на пляж на Камчатці. Фото: naked-science.ru

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Екологічна катастрофа в Камчатському краї Російської Федерації набирає оборотів.

Фахівці виявили перевищення нафтопродуктів і фенолів на ділянках Авачинської затоки після відбору проб води у бухтах Великої і Малої Табірних і в бухті Бабина. У прибережних морських водах в районі Халактирського пляжу гранично допустима норма фенолів перевищена у 2,5 рази, а нафтопродуктів — у 3,6 рази. Про це повідомила прес-служба Міністерства природи Камчатського краю.

Попередньо вже можна говорити, що там є перевищення по нафтопродуктах, фенолу та амонійній групі, — заявив т. в.о. міністра природних ресурсів і екології Камчатського краю Олексій Кумарьков.

Наприкінці вересня очевидці, які відпочивали на Халактирськом пляжі, розповіли про зміну кольору води. Місцеві жителі публікували в соцмережах повідомлення про викинутих на берег мертвих морських тварин. Влада закликала мешканців утриматися від відвідування Халактирського пляжу.

Російське агентство ТАСС із посиланням на джерела в екстрених службах регіону повідомляє, що забруднення води на Халактирському пляжі на Камчатці може бути викликане витоком нафтопродуктів з комерційного танкера. А російський флот запевняє, що не причетний у забрудненні.

Нагадаємо, аварія танкера Delfi біля Одеси завдала екології чималих збитків. У Державній екологічній інспекції підрахували, що загальна сума збитків внаслідок витікання забруднюючих речовин складає близько 453 тис. грн.