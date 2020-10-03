Суперкар Arcanum. Фото: Newatlas.com

https://racurs.ua/ua/n144649-interier-superpotujnogo-elektrychnogo-giperkara-arcanum-pokazav-avtovyrobnyk-iz-bolgariyi-foto.html

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Болгарська компанія Alieno розсекретила інтер'єр суперкара Arcanum, який був анонсований ще в 2018 році й повинен з’явитися у продажу в 2021 році.

Інтер'єр автомобіля схожий з болідами Формули-1, але куди більш футуристичний. По центру розмістився сенсорний дисплей, а весь салон буквально напханий цифровими панелями. Очікується, що машина коштуватиме від 750 тис. євро до 1,5 млн євро. Про це повідомляє Newatlas.

Автовиробники заявляють, що потужність новинки складе 5221 к. с., що в 2,5 рази вище, ніж у найпотужнішого автомобіля в світі — Lotus Evija. На одній зарядці машина проїде до 1 тис. км, а зможе заряджатися всього за 4 хв. Крутний момент Arcanum буде в 3,5 рази перевершувати показники лісовоза, а максимальну швидкість він зможе розвивати до 488 км/год.

Нагадаємо, у серпні американська компанія Hyperion Motors презентувала водневий суперкар XP-1. Тираж новинки буде обмеженим, планується випуск не більше 300 таких автомобілів.