Матчі збірної України в Києві пройдуть з уболівальниками. Фото: galnet.fm

https://racurs.ua/ua/n144648-futbolni-matchi-v-kyievi-proydut-z-ubolivalnykamy-podrobyci.html

Ракурс

Матчі збірної України з футболу в Києві відбудуться за участю вболівальників на стадіонах.

Столична влада погодилася з пропозицією Української асоціації футболу про проведення матчів під егідою УЄФА з частковим залученням уболівальників. Трибуни стадіонів повинні бути заповнені на 30% від загальної місткості. Про це 3 жовтня повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

Вболівальників допускатимуть на спортивні арени столиці лише за умови суворого дотримання протиепідемічних вимог і правил. Таким чином уболівальників допустять на матч кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи серед молодіжних команд між збірними України та Румунії, який відбудеться 9 жовтня на стадіоні «Оболонь Арена».

На стадіон «Олімпійський» глядачів допустять подивитися матч збірної з Німеччиною та Іспанією. Футбольні поєдинки у рамках Ліги націй відбудуться 10 та 13 жовтня.

Нагадаємо, 2 жовтня УЄФА ухвалило рішення про те, що глядачі зможуть бути присутніми на міжнародних футбольних матчах із наступного тижня. Дозволено, що наповненість трибун під час матчу не повинна бути більшою ніж 30%. Але якщо влада встановила нижче обмеження, тоді враховуватиметься саме воно.