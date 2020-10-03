Наслідки шторму «Алекс» у Франції. Фото: Météo Mercantour у Twitter

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Шторм «Алекс» приніс смерть та руйнування у Францію. Сильний вітер, проливні дощі, зсуви та повені призвели до загибелі 20 осіб.

Станом на 3 вересня щонайменше дев’ятеро осіб зникли безвісти. У південно-східній частині країни без світла залишилися 13 тис. 500 абонентів. Про це заявив директор із питань цивільного захисту Міністерства внутрішніх справ Франції Жеремі Круншан, повідомляє Euronews.

За попередню добу у постраждалих районах випало 450 мм опадів, що становить чотиримісячну норму. Складнощів додавав сильний вітер, пориви якого досягали 180 км/год. Дуже сильно від негоди постраждало курортне місто Ніцца.

Наразі 850 рятувальників у регіоні Приморські Альпи шукають дев’ятьох зниклих.

Нагадаємо, у серпні тропічний шторм «Ісайяс» наробив лиха у Сполучених Штатах Америки. Внаслідок складних погодних умов у штаті Північна Кароліна загинули щонайменше п’ятеро осіб, а близько 12 осіб постраждали.