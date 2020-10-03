Последствия шторма «Алекс» во Франции. Фото: Météo Mercantour в Twitter

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Шторм «Алекс» принес смерть и разрушение во Францию. Сильный ветер, проливные дожди, оползни и наводнения привели к гибели 20 человек.

По состоянию на 3 сентября по меньшей мере девять человек пропали без вести. В юго-восточной части страны без света остались 13 тыс. 500 абонентов. Об этом заявил директор по вопросам гражданской защиты Министерства внутренних дел Франции Жереми Круншан, сообщает Euronews.

За предыдущие сутки в пострадавших районах выпало 450 мм осадков, что составляет четырехмесячную норму. Сложностей добавлял сильный ветер, порывы которого достигали 180 км/ч. Очень сильно от непогоды пострадал курортный город Ницца.

Сейчас 850 спасателей в регионе Приморские Альпы ищут девять пропавших.

Напомним, в августе тропический шторм «Исайяс» наделал бедствия в Соединенных Штатах Америки. В результате сложных погодных условий в штате Северная Каролина погибли по меньшей мере пять человек, а около 12 человек пострадали.