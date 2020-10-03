Матчи сборной Украины в Киеве пройдут с болельщиками. Фото: galnet.fm

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Матчи сборной Украины по футболу в Киеве состоятся при участии болельщиков на стадионах.

Столичные власти согласились с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков. Трибуны стадионов должны быть заполнены на 30% от общей вместимости. Об этом 3 октября сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

Болельщиков будут допускать на спортивные арены столицы только при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил. Таким образом болельщиков допустят на матч квалификационного раунда Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии, который состоится 9 октября на стадионе «Оболонь Арена».

На стадион «Олимпийский» зрителей допустят посмотреть матч сборной с Германией и Испанией. Футбольные поединки в рамках Лиги наций состоятся 10 и 13 октября.

Напомним, 2 октября УЕФА приняло решение о том, что зрители смогут присутствовать на международных футбольных матчах со следующей недели. Разрешено, что наполненность трибун во время матча не должна быть больше 30%. Но если власти установили ниже ограничения, тогда будет учитываться именно оно.