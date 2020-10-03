Суперкар Arcanum. Фото: Newatlas.com

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Болгарская компания Alieno рассекретила интерьер суперкара Arcanum, который был анонсирован еще в 2018 году и должен появиться в продаже в 2021 году.

Интерьер автомобиля схож с болидами Формулы-1, но куда более футуристический. По центру разместился сенсорный дисплей, а весь салон буквально напичкан цифровыми панелями. Ожидается, что машина будет стоить от 750 тыс. евро до 1,5 млн евро. Об этом сообщает Newatlas.

Автопроизводители заявляют, что мощность новинки составит 5221 л. с., что в 2,5 раза выше, чем у самого мощного автомобиля в мире — Lotus Evija. На одной зарядке машина проедет до 1 тыс. км, а сможет заряжаться всего за 4 мин. Крутящий момент Arcanum будет в 3,5 раза превосходить показатели лесовоза, а максимальную скорость он сможет развивать до 488 км/ч.

Напомним, в августе американская компания Hyperion Motors презентовала водородный суперкар XP-1. Тираж новинки будет ограниченным, планируется выпуск не более 300 таких автомобилей.