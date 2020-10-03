Тысячи морских животных выбросило на пляж на Камчатке. Фото: naked-science.ru

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Экологическая катастрофа в Камчатском крае Российской Федерации набирает обороты.

Специалисты обнаружили превышение нефтепродуктов и фенолов на участках Авачинского залива после отбора проб воды в бухтах Большой и Малой лагерных и в бухте Бабина. В прибрежных морских водах в районе Халактирського пляжа предельно допустимая норма фенолов превышена в 2,5 раза, а нефтепродуктов — в 3,6 раза. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природы Камчатского края.

Предварительно уже можно говорить, что там есть превышение по нефтепродуктам, фенолу и аммонийной группе, — заявил в. и. о. министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

В конце сентября очевидцы, отдыхавшие на Халактирском пляже, рассказали об изменении цвета воды. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных. Власти призвали жителей воздержаться от посещения Халактирського пляжа.

Российское агентство ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах региона сообщает, что загрязнение воды на Халактирському пляже на Камчатке может быть вызвано утечкой нефтепродуктов из коммерческого танкера. А российский флот уверяет, что не причастен к загрязнению.

Напомним, авария танкера Delfi возле Одессы нанесла экологии немалый ущерб. В Государственной экологической инспекции подсчитали, что общая сумма убытков в результате утечки загрязняющих веществ составляет около 453 тыс. грн.