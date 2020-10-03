До послаблення карантину готова лише одна область. Фото: НГУ

https://racurs.ua/ua/n144652-lyshe-odna-oblast-v-ukrayini-gotova-do-poslablennya-karantynu.html

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Лише Кіровоградська область готова до послаблення коронавірусного карантину.

На Кіровоградщині двотижневий показник захворюваності на 100 тис. населення становить 19,9 і не перевищує визначений Міністерством охорони здоров’я базовий рівень у 40 нових хворих. Відповідна інформація опублікована на веб-сторінці МОЗ.

Решта ж областей у скрутному становищі — найвищий показник захворюваності зафіксували на Тернопільщині та Буковині. Тут реєструється 304,2 і 227,7 нових хворих на 100 тис. населення.

Складна ситуація й у столиці — цей показник становить 165,4 нових хворих на 100 тис. населення Ситуація на Київщині теж не позволяє послабити карантин — 111,1. Всі інші області також не мають права це зробити.

Нагадаємо, за результатами нового карантинного зонування місто Канів опинилося у найсуворішій «червоній» зоні. Із понеділка, 5 жовтня, тут запроваджуються додаткові обмеження на додачу до передбачених адаптивним карантином.