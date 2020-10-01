В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n144578-dodatkovi-obmejennya-zaprovadjuut-dlya-kaneva-cherez-koronavirus-detali.html

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Карантин в Україні, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, передбачає розподіл міст та районів на карантинні зони за рівнем епідеміологічної ситуації в них. Нове карантинне зонування, затверджене сьогодні, 1 жовтня, розпочне діяти з 5 жовтня.

Згідно з ним, місто Канів опинилося у найсуворішій «червоній» зоні. Для цього міста з 5 жовтня запроваджуються додаткові обмеження на додачу до передбачених адаптивним карантином. Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Ці додаткові обмеження поширюються, зокрема, на регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення.

Виключення становлять:

легкові автомобілі (проте не більше п’яти осіб віком від 14 років у салоні, включно з водієм);

службовий чи орендований транспорт підприємств закладів та установ (має рухатися лише маршрутами, про які не менш ніж за два дні поінформовано поліцію, а водії та пасажири мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту).

Також додаткові обмеження поширюються на посадку пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

Крім того, під додаткові обмеження потрапляє приймання відвідувачів кінотеатрами, спортивними закладами та закладами культури і торгівлі тощо.

Водночас ці додаткові обмеження не розповсюджуються на торгівлю:

продуктами харчування;

пальним;

засобами гігієни;

лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

ветеринарними препаратами;

кормами;

пестицидами та агрохімікатами;

насінням і садивним матеріалом.

Винятки також становлять заклади торгівлі та харчування, які адресно доставляють замовлення.

Також під обмеження потрапляє відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг відповідних установ, крім тих, котрі соціальні послуги надають екстрено, а також центрів обліку бездомних, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги та соціального патрулювання.

Нагадаємо, у «червоній» зоні з 5 жовтня також буде Тернопіль.