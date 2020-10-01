В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Карантин в Украине, введенный в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, предусматривает распределение городов и районов на карантинные зоны по уровню эпидемиологической ситуации в них. Новое карантинное зонирование, утвержденное сегодня, 1 октября, начнет действовать с 5 октября.

Согласно ему, город Канев оказался в самой строгой «красной» зоне. Для этого города с 5 октября вводятся дополнительные ограничения в дополнение к предусмотренным адаптивным карантином. Министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Эти дополнительные ограничения распространяются, в частности, на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки.

Исключение составляют:

легковые автомобили (но не более пяти человек в возрасте от 14 лет в салоне, включая водителя);

служебный или арендованный транспорт предприятий учреждений (должен двигаться только по маршрутам, о которых не менее чем за два дня проинформировали полицию, а водители и пассажиры должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты).

Также дополнительные ограничения распространяются на посадку пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Кроме того, под дополнительные ограничения попадает прием посетителей кинотеатрами, спортивными заведениями и учреждениями культуры и торговли.

В то же время эти дополнительные ограничения не распространяются на торговлю:

продуктами питания;

горючим;

средствами гигиены;

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;

ветеринарными препаратами

кормами;

пестицидами и агрохимикатами;

семенами и посадочным материалом.

Исключения также составляют учреждения торговли и питания, которые адресно доставляют заказ.

Также под ограничения попадает посещение получателями социальных или реабилитационных услуг соответствующих учреждений, кроме тех, которые социальные услуги предоставляют экстренно, а также центров учета бездомных, мобильных бригад социально-психологической помощи и социального патрулирования.

Напомним, в «красной» зоне с 5 октября также будет Тернополь.