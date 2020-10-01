Дополнительные ограничения вводят для Канева из-за коронавируса — деталиhttps://racurs.ua/n144578-dopolnitelnye-ogranicheniya-vvodyat-dlya-kaneva-iz-za-koronavirusa-detali.htmlРакурс
Карантин в Украине, введенный в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, предусматривает распределение городов и районов на карантинные зоны по уровню эпидемиологической ситуации в них. Новое карантинное зонирование, утвержденное сегодня, 1 октября, начнет действовать с 5 октября.
Согласно ему, город Канев оказался в самой строгой «красной» зоне. Для этого города с 5 октября вводятся дополнительные ограничения в дополнение к предусмотренным адаптивным карантином. Министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Эти дополнительные ограничения распространяются, в частности, на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки.
Исключение составляют:
- легковые автомобили (но не более пяти человек в возрасте от 14 лет в салоне, включая водителя);
- служебный или арендованный транспорт предприятий учреждений (должен двигаться только по маршрутам, о которых не менее чем за два дня проинформировали полицию, а водители и пассажиры должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты).
Также дополнительные ограничения распространяются на посадку пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.
Кроме того, под дополнительные ограничения попадает прием посетителей кинотеатрами, спортивными заведениями и учреждениями культуры и торговли.
В то же время эти дополнительные ограничения не распространяются на торговлю:
- продуктами питания;
- горючим;
- средствами гигиены;
- лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;
- ветеринарными препаратами
- кормами;
- пестицидами и агрохимикатами;
- семенами и посадочным материалом.
Исключения также составляют учреждения торговли и питания, которые адресно доставляют заказ.
Также под ограничения попадает посещение получателями социальных или реабилитационных услуг соответствующих учреждений, кроме тех, которые социальные услуги предоставляют экстренно, а также центров учета бездомных, мобильных бригад социально-психологической помощи и социального патрулирования.
Напомним, в «красной» зоне с 5 октября также будет Тернополь.