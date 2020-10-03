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Китайський зонд зробив селфі у космосі. Фото: ridus.ru

Селфі у космосі зробив китайський зонд дорогою до Марсу (ФОТО)

3 жов 2020, 20:43
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Китайський космічний корабель, який летить на планету Марс у рамках місії «Тяньвень-1», сфотографував себе в безкрайній порожнечі і відправив знімок на Землю.

Зонд наразі перебуває на відстані 24 млн км від Землі. Політ йде в штатному режимі. На фото виділяється національний прапор КНР, який можна побачити в правому нижньому кутку зонда. Опублікувало світлину апарату Китайське космічне агентство (CNSA). Про це повідомляє китайське видання Cnet.com.

Щоб сфотографувати себе, космічний апарат викинув у космос невелику ширококутну камеру, яка й зафіксувала його політ. Камера зробила низку знімків, які зонд передав на Землю. Фотоапарат залишився дрейфувати у відкритому космосі.

«Тяньвень-1» складається з трьох космічних апаратів: посадкового модуля, орбітального апарату та марсохода. Місія з польоту на Марс розпочалася цього літа, до Червоної планети зон повинен долетіти в лютому 2021 року. У травні наступного року апарат повинен сісти на поверхню Марса. Зонд займатиметься дослідженням планети.

Китайський зонд зробив селфі у космосі. Фото: cnet.com


Камера, яка віддаляється від космічного корабля. Фото: cnet.com

Нагадаємо, японське агентство аерокосмічних досліджень JAXA вирішило створити унікальну камеру для подорожі на Марс. Пристрій повинен буде зняти марсіанські лунки у роздільній здатності 8K.


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