Китайський зонд зробив селфі у космосі. Фото: ridus.ru

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Китайський космічний корабель, який летить на планету Марс у рамках місії «Тяньвень-1», сфотографував себе в безкрайній порожнечі і відправив знімок на Землю.

Зонд наразі перебуває на відстані 24 млн км від Землі. Політ йде в штатному режимі. На фото виділяється національний прапор КНР, який можна побачити в правому нижньому кутку зонда. Опублікувало світлину апарату Китайське космічне агентство (CNSA). Про це повідомляє китайське видання Cnet.com.

Щоб сфотографувати себе, космічний апарат викинув у космос невелику ширококутну камеру, яка й зафіксувала його політ. Камера зробила низку знімків, які зонд передав на Землю. Фотоапарат залишився дрейфувати у відкритому космосі.

«Тяньвень-1» складається з трьох космічних апаратів: посадкового модуля, орбітального апарату та марсохода. Місія з польоту на Марс розпочалася цього літа, до Червоної планети зон повинен долетіти в лютому 2021 року. У травні наступного року апарат повинен сісти на поверхню Марса. Зонд займатиметься дослідженням планети.

Нагадаємо, японське агентство аерокосмічних досліджень JAXA вирішило створити унікальну камеру для подорожі на Марс. Пристрій повинен буде зняти марсіанські лунки у роздільній здатності 8K.