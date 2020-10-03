Наступні 48 годин будуть критичними для Трампа. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n144654-nastupni-48-godyn-budut-krytychnymy-dlya-infikovanogo-koronavirusom-trampa-cnn.html

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Стан президента США Дональда Трампа, який заразився коронавірусною хворобою COVID-19, далекий від того, який повідомляють в Білому домі.

Сьогодні, 3 жовтня, лікар американського лідера Шон Конлі на прес-конференції розповів, що хворий Трамп перебуває у «гарному стані». Водночас ознайомлене зі станом здоров’я президента джерело заявило, що насправді ситуація протилежна. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами одного з медиків, наступні 48 годин будуть критичними для Трампа.

Ми все ще не перебуваємо на чіткому шляху до повного одужання, — стверджує неназване джерело.



Журналісти вже звернулися до адміністрації Білого дому з проханням роз’яснити ситуацію зі станом зараженого коронавірусом президента США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, у якого підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19, відправився до медичного центру Волтера Ріда за рекомендацією лікарів. Медики рекомендують американському лідеру працювати під їхнім наглядом.