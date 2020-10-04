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Витольд Фокин, фото: «Страна»

Почему Фокина назначили в ТКГ, рассказал Ермак

4 окт 2020, 08:59
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Витольда Фокина назначали в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе учитывая его политический управленческий опыт.

Глава Офиса президента Андрей Ермак завил об этом в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Ермака, соответствующее решение принималось коллективно.

В то же время Ермак отметил, что решения ТКГ не несут политических обязательств для Украины, а поэтому не нужно «переоценивать и высказывания, и какие-то промежуточные идеи, которые происходят в рамках этих консультаций».

ТКГ — это консультационная площадка. Это не представительство государства, — подчеркнул Ермак.

Глава Офиса президента отметил, что члены ТКГ работают на общественных началах и фактически производят решения, которые затем имплементируются через органы, которые их могут юридически и политически принимать.

Но произошла ситуация, когда слова и заявления Витольда Фокина имели, безусловно, публичный характер и, безусловно, они не совпадали с официальной позицией украинской делегации. Именно поэтому президентом было принято решение — исключить Фокина из ТКГ, — отметил Ермак.

Ермак заверил, что подобные заявления от Фокина на предварительных консультациях не звучали, иначе его бы не приняли в состав ТКГ.

Фокина в состав ТКГ назначили 18 августа 2020 года. За время пребывания в должности первого заместителя главы украинской делегации он сделал несколько резонансных заявлений, которые фактически поддерживали российскую позицию по конфликту на Донбассе.


Напомним, Зеленский уволил Фокина из состава ТКГ 30 сентября.


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