Почему Фокина назначили в ТКГ, рассказал Ермакhttps://racurs.ua/n144657-pochemu-fokina-naznachili-v-tkg-rasskazal-ermak.htmlРакурс
Витольда Фокина назначали в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе учитывая его политический управленческий опыт.
Глава Офиса президента Андрей Ермак завил об этом в эфире телеканала «Украина 24».
По словам Ермака, соответствующее решение принималось коллективно.
В то же время Ермак отметил, что решения ТКГ не несут политических обязательств для Украины, а поэтому не нужно «переоценивать и высказывания, и какие-то промежуточные идеи, которые происходят в рамках этих консультаций».
ТКГ — это консультационная площадка. Это не представительство государства, — подчеркнул Ермак.
Глава Офиса президента отметил, что члены ТКГ работают на общественных началах и фактически производят решения, которые затем имплементируются через органы, которые их могут юридически и политически принимать.
Но произошла ситуация, когда слова и заявления Витольда Фокина имели, безусловно, публичный характер и, безусловно, они не совпадали с официальной позицией украинской делегации. Именно поэтому президентом было принято решение — исключить Фокина из ТКГ, — отметил Ермак.
Ермак заверил, что подобные заявления от Фокина на предварительных консультациях не звучали, иначе его бы не приняли в состав ТКГ.
Фокина в состав ТКГ назначили 18 августа 2020 года. За время пребывания в должности первого заместителя главы украинской делегации он сделал несколько резонансных заявлений, которые фактически поддерживали российскую позицию по конфликту на Донбассе.
Напомним, Зеленский уволил Фокина из состава ТКГ 30 сентября.