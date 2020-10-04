На государственном ТВ Беларуси Украину назвали «бывшей УССР», фото: Regnum

https://racurs.ua/n144656-ukrainu-pereimenovali-na-gosudarstvennom-televidenii-belarusi-video.html

Ракурс

В Беларуси государственный телеканал СТВ («Столичное телевидение») назвал Украину «бывшей УССР».

Так наше государство было подписано в сюжете о ситуации с заболеваемостью в Украине коронавирусом, сообщает Telegram-канал «The Village Беларусь».

Аналогичным «переименованиям» подверглись также Польша, которую назвали «бывшая Польская Народная Республика» (такое название в 1952—1989 годах имел предшественник сегодняшней демократической Республики Польша) и Литва, названная «бывшей советской Литовской республикой».

Похоже, что титры на СТВ доверили племяннику ведущего, который сейчас учит историю в девятом классе, — отмечает издание.

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста, спровоцированные президентскими выборами в этой стране. Митингующие считают результаты выборов сфальсифицированными в пользу многолетнего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Во многих странах мира также не признают результаты выборов в Беларуси. Эта ситуация в последнее время привела к значительному ухудшению отношений официального Минска с рядом стран, среди которых Украина, Литва и Польша.

Напомним, Евросоюз недавно ввел санкции против ряда белорусских чиновников.