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Ракурс
На государственном ТВ Беларуси Украину назвали «бывшей УССР», фото: Regnum

Украину «переименовали» на государственном телевидении Беларуси (ВИДЕО)

4 окт 2020, 08:28
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В Беларуси государственный телеканал СТВ («Столичное телевидение») назвал Украину «бывшей УССР».

Так наше государство было подписано в сюжете о ситуации с заболеваемостью в Украине коронавирусом, сообщает Telegram-канал «The Village Беларусь».

Аналогичным «переименованиям» подверглись также Польша, которую назвали «бывшая Польская Народная Республика» (такое название в 1952—1989 годах имел предшественник сегодняшней демократической Республики Польша) и Литва, названная «бывшей советской Литовской республикой».

Похоже, что титры на СТВ доверили племяннику ведущего, который сейчас учит историю в девятом классе, — отмечает издание.

Белорусское телевидение «переименовало» соседние страны, скриншот видео

Белорусское телевидение «переименовало» соседние страны, скриншот видео

Белорусское телевидение «переименовало» соседние страны, скриншот видео

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста, спровоцированные президентскими выборами в этой стране. Митингующие считают результаты выборов сфальсифицированными в пользу многолетнего президента Беларуси Александра Лукашенко.


Во многих странах мира также не признают результаты выборов в Беларуси. Эта ситуация в последнее время привела к значительному ухудшению отношений официального Минска с рядом стран, среди которых Украина, Литва и Польша.

Напомним, Евросоюз недавно ввел санкции против ряда белорусских чиновников.

Источник: Ракурс


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