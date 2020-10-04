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Ракурс
На державному ТБ Білорусі Україну назвали «колишньою УРСР», фото: Regnum

Україну «перейменували» на державному телебаченні Білорусі (ВІДЕО)

4 жов 2020, 08:28
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У Білорусі державний телеканал СТВ («Столичне телебачення») назвав Україну «колишньою УРСР».

Так нашу державу було підписано у сюжеті про ситуацію із захворюваністю в Україні на коронавірус, повідомляє Telegram-канал «The Village Беларусь».

Аналогічних «перейменувань» зазнали також Польща, яку назвали «колишня Польська Народна Республіка» (таку назву у 1952−1989 роках мав попередник сьогоднішньої демократичної Республіки Польща) та Литва, названа «колишньою радянською Литовською республікою».

Білоруське телебачення «перейменувало» сусідні країни, скріншот відео

Білоруське телебачення «перейменувало» сусідні країни, скріншот відео

Білоруське телебачення «перейменувало» сусідні країни, скріншот: «Українська правда»

Схоже, що титри на СТВ довірили племіннику ведучого, який зараз вчить історію в дев’ятому класі, — зазначає видання.

У Білорусі тривають масові акції протесту, спровоковані президентськими виборами в цій країні. Мітингувальники вважають результати виборів сфальсифікованими на користь багаторічного президента Білорусі Олександра Лукашенка.


У багатьох країнах світу також не визнають результати виборів у Білорусі. Ця ситуація останнім часом призвела до значного погіршення відносин офіційного Мінська з низкою країн, серед яких Україна, Литва та Польща.

Нагадаємо, Євросоюз нещодавно запровадив санкції проти низки білоруських чиновників.

Джерело: Ракурс


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