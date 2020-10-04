На державному ТБ Білорусі Україну назвали «колишньою УРСР», фото: Regnum

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У Білорусі державний телеканал СТВ («Столичне телебачення») назвав Україну «колишньою УРСР».

Так нашу державу було підписано у сюжеті про ситуацію із захворюваністю в Україні на коронавірус, повідомляє Telegram-канал «The Village Беларусь».

Аналогічних «перейменувань» зазнали також Польща, яку назвали «колишня Польська Народна Республіка» (таку назву у 1952−1989 роках мав попередник сьогоднішньої демократичної Республіки Польща) та Литва, названа «колишньою радянською Литовською республікою».

Схоже, що титри на СТВ довірили племіннику ведучого, який зараз вчить історію в дев’ятому класі, — зазначає видання.

У Білорусі тривають масові акції протесту, спровоковані президентськими виборами в цій країні. Мітингувальники вважають результати виборів сфальсифікованими на користь багаторічного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

У багатьох країнах світу також не визнають результати виборів у Білорусі. Ця ситуація останнім часом призвела до значного погіршення відносин офіційного Мінська з низкою країн, серед яких Україна, Литва та Польща.

Нагадаємо, Євросоюз нещодавно запровадив санкції проти низки білоруських чиновників.