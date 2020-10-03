4 жовтня відзначають День вчителя. Фото: nus.org.ua

https://racurs.ua/ua/n144655-4-jovtnya-vidznachaut-den-vchytelya-ta-vsesvitniy-den-tvaryn.html

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День вчителя або День працівників освіти відзначають в Україні 4 жовтня.

Професійне свято педагогів традиційно відзначається в першу неділю жовтня. Свято встановлене указом президента України в 1994 році. За підрахунками влади, в Україні є майже 860 тис. педагогів.

Також у першу неділю другого місяця осені відзначається День міста Ужгород — адміністративного центру Закарпатської області та Ужгородського району. Місто було засноване в 893 році.

Православна церква 4 жовтня вшановує пам’ять апостола Кіндрата. Також 4 жовтня в церкві відбуваються молебні на честь пресвітера Андрія і єпископа Іпатія.

Народні прикмети на 4 жовтня:

Різко 4 жовтня похолодало — скоро прийде зима.

Багато горіхів, але немає грибів — прикмета, що зима буде сніжною і суворою.

Днем холодно, а вночі стає тепліше — скоро буде негода.

У світі 4 жовтня відзначають Всесвітній день захисту тварин. Цей день в 1931 році започаткували прихильники руху захисту природи на Міжнародному конгресі в Італії.

Крім того, завтра розпочинається Всесвітній тиждень космосу, який триватиме з 4 по 10 жовтня. У світі завтра також святкують День вихованця, День поліпшень в офісі. У США відзначають Національний день тако, а в Швеції — День булочок з корицею.

4 жовтня в історії:

1535 рік — надрукували першу англомовну Біблію («Біблія короля Якова»).

1890 рік — у Львові створили Русько-Українську Радикальну партію. Це перша українська політична партія.

2001 рік — британські вчені розшифрували генетичний матеріал бактерії, що викликає чуму.

4 жовтня іменини відзначають Андрій, Данило, Дмитро, Йосип (Йосип, Осип), Кондрат, Назар та Розалія.

Нагадаємо, 3 жовтня відзначали День грибників. Крім того, сьогодні відзначали Всесвітній день виготовлення листівок та Всесвітній день пішої ходи.