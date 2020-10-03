4 октября отмечают День учителя. Фото: nus.org.ua

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День учителя или День работников образования отмечают в Украине 4 октября.

Профессиональный праздник педагогов традиционно отмечается в первое воскресенье октября. Праздник установлен указом президента Украины в 1994 году. По подсчетам властей, в Украине есть почти 860 тыс. педагогов.

Также в первое воскресенье второго месяца осени отмечается День города Ужгород — административного центра Закарпатской области и Ужгородского района. Город был основан в 893 году.

Православная церковь 4 октября чтит память апостола Кондрата. Также 4 октября в церкви совершаются молебны в честь пресвитера Андрея и епископа Ипатия.

Народные приметы на 4 октября:

Резко 4 октября похолодало — скоро придет зима.

Много орехов, но нет грибов — примета, что зима будет снежной и суровой.

Днем холодно, а ночью становится теплее — скоро будет непогода.

В мире 4 октября отмечают Всемирный день защиты животных. Этот день в 1931 году начали сторонники движения защиты природы на Международном конгрессе в Италии.

Кроме того, завтра начинается Всемирная неделя космоса, которая продлится с 4 по 10 октября. В мире завтра также празднуют День питомца, День улучшений в офисе. В США отмечают Национальный день тако, а в Швеции — День булочек с корицей.

4 октября в истории:

1535 год — напечатали первую англоязычную Библию («Библия короля Якова»).

1890 год — во Львове создали Русско-Украинскую Радикальную партию. Это первая украинская политическая партия.

2001 год — британские ученые расшифровали генетический материал бактерии, вызывающей чуму.

4 октября именины отмечают Андрей, Даниил, Дмитрий, Иосиф (Иосиф, Осип), Кондрат, Назар и Розалия.

Напомним, 3 октября отмечали День грибников. Кроме того, сегодня отмечали Всемирный день изготовления открыток и Всемирный день ходьбы.