4 октября отмечают День учителя и Всемирный день животныхhttps://racurs.ua/n144655-4-oktyabrya-otmechaut-den-uchitelya-i-vsemirnyy-den-jivotnyh.htmlРакурс
День учителя или День работников образования отмечают в Украине 4 октября.
Профессиональный праздник педагогов традиционно отмечается в первое воскресенье октября. Праздник установлен указом президента Украины в 1994 году. По подсчетам властей, в Украине есть почти 860 тыс. педагогов.
Также в первое воскресенье второго месяца осени отмечается День города Ужгород — административного центра Закарпатской области и Ужгородского района. Город был основан в 893 году.
Православная церковь 4 октября чтит память апостола Кондрата. Также 4 октября в церкви совершаются молебны в честь пресвитера Андрея и епископа Ипатия.
Народные приметы на 4 октября:
- Резко 4 октября похолодало — скоро придет зима.
- Много орехов, но нет грибов — примета, что зима будет снежной и суровой.
- Днем холодно, а ночью становится теплее — скоро будет непогода.
В мире 4 октября отмечают Всемирный день защиты животных. Этот день в 1931 году начали сторонники движения защиты природы на Международном конгрессе в Италии.
Кроме того, завтра начинается Всемирная неделя космоса, которая продлится с 4 по 10 октября. В мире завтра также празднуют День питомца, День улучшений в офисе. В США отмечают Национальный день тако, а в Швеции — День булочек с корицей.
4 октября в истории:
- 1535 год — напечатали первую англоязычную Библию («Библия короля Якова»).
- 1890 год — во Львове создали Русско-Украинскую Радикальную партию. Это первая украинская политическая партия.
- 2001 год — британские ученые расшифровали генетический материал бактерии, вызывающей чуму.
4 октября именины отмечают Андрей, Даниил, Дмитрий, Иосиф (Иосиф, Осип), Кондрат, Назар и Розалия.
Напомним, 3 октября отмечали День грибников. Кроме того, сегодня отмечали Всемирный день изготовления открыток и Всемирный день ходьбы.