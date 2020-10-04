Вітольд Фокін, фото: «Страна»

https://racurs.ua/ua/n144657-chomu-fokina-pryznachyly-do-tkg-rozpoviv-iermak.html

Ракурс

Вітольда Фокіна призначали до складу української делегації у Тристоронній контактній групі з огляду на його політичний управлінський досвід.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак завив про це в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Єрмака, відповідне рішення ухвалювалося колективно.

Водночас Єрмак зазначив, що рішення ТКГ не несуть політичних зобов’язань для України, а тому не потрібно «переоцінювати й висловлювання, і якісь проміжні ідеї, які відбуваються в рамках цих консультацій».

ТКГ — це консультаційний майданчик. Це не представництво держави, — наголосив Єрмак.

Очільник Офісу президента зазначив, що члени ТКГ працюють на громадських засадах й фактично виробляють рішення, які потім імплементуються через органи, котрі їх можуть юридично й політично ухвалювати.

Але сталася ситуація, коли слова й заяви Вітольда Фокіна мали, безумовно, публічний характер і, безумовно, вони не збігалися з офіційною позицією української делегації. Саме тому президентом було прийняте рішення — виключити Фокіна з ТКГ, — зазначив Єрмак.

Єрмак запевнив, що подібні заяви від Фокіна при попередніх консультаціях не звучали, інакше його б не прийняли до складу ТКГ.

Фокіна до складу ТКГ призначили 18 серпня 2020 року. За час перебування на посаді першого заступника голови української делегації він зробив кілька резонансних заяв, які фактично підтримували російську позицію щодо конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Фокіна зі складу ТКГ 30 вересня.