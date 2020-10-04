Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Pikist

Коронавирус в Украине — количество новых случаев несколько уменьшилось (ИНФОГРАФИКА)

4 окт 2020, 10:12
999

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.

За минувшие сутки, 3 октября, в Украине зафиксировали еще 4 тыс. 140 случаев коронавирусной болезни COVID-19, что несколько меньше, чем за 2 октября, когда обнаружили 4 тыс. 661 больного. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил это во время видеобрифинга.

Больше всего новых случаев коронавируса в сутки обнаружили в:

  • Киеве — 407 случаев;
  • Харьковской области — 414 случаев;
  • Донецкой области — 323 случая;
  • Житомирской области — 281 случай,
  • Сумской области — 263 случая.

708 человек госпитализировали.

Летальных случаев за сутки зафиксировали 44, выздоровели — 1 тыс. 370 больных.

В настоящее время болеют 121 тыс. 958 человек, подозрение на коронавирус есть у 298 тыс. 492 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Всего за время эпидемии COVID-19 в Украине:

  • зафиксировали 226 тыс. 462 случая коронавируса;
  • умерли 4 тыс. 397 больных;
  • выздоровели 100 тыс. 107 человек.

Динамика коронавируса в Украине, инфографика: СНБО

Динамика коронавируса в Украине, инфографика: СНБО


Напомним, в Министерстве здравоохранения подчеркивают, что в Украине сокращается количество больничных коек, выделенных для больных COVID-19.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров