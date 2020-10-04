В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Pikist

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.

За минувшие сутки, 3 октября, в Украине зафиксировали еще 4 тыс. 140 случаев коронавирусной болезни COVID-19, что несколько меньше, чем за 2 октября, когда обнаружили 4 тыс. 661 больного. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил это во время видеобрифинга.

Больше всего новых случаев коронавируса в сутки обнаружили в:

Киеве — 407 случаев;

Харьковской области — 414 случаев;

Донецкой области — 323 случая;

Житомирской области — 281 случай,

Сумской области — 263 случая.

708 человек госпитализировали.

Летальных случаев за сутки зафиксировали 44, выздоровели — 1 тыс. 370 больных.

В настоящее время болеют 121 тыс. 958 человек, подозрение на коронавирус есть у 298 тыс. 492 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Всего за время эпидемии COVID-19 в Украине:

зафиксировали 226 тыс. 462 случая коронавируса;

умерли 4 тыс. 397 больных;

выздоровели 100 тыс. 107 человек.

Напомним, в Министерстве здравоохранения подчеркивают, что в Украине сокращается количество больничных коек, выделенных для больных COVID-19.