Коронавирус в Украине — количество новых случаев несколько уменьшилось (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n144659-koronavirus-v-ukraine-kolichestvo-novyh-sluchaev-neskolko-umenshilos-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.
За минувшие сутки, 3 октября, в Украине зафиксировали еще 4 тыс. 140 случаев коронавирусной болезни COVID-19, что несколько меньше, чем за 2 октября, когда обнаружили 4 тыс. 661 больного. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил это во время видеобрифинга.
Больше всего новых случаев коронавируса в сутки обнаружили в:
- Киеве — 407 случаев;
- Харьковской области — 414 случаев;
- Донецкой области — 323 случая;
- Житомирской области — 281 случай,
- Сумской области — 263 случая.
708 человек госпитализировали.
Летальных случаев за сутки зафиксировали 44, выздоровели — 1 тыс. 370 больных.
В настоящее время болеют 121 тыс. 958 человек, подозрение на коронавирус есть у 298 тыс. 492 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Всего за время эпидемии COVID-19 в Украине:
- зафиксировали 226 тыс. 462 случая коронавируса;
- умерли 4 тыс. 397 больных;
- выздоровели 100 тыс. 107 человек.
Напомним, в Министерстве здравоохранения подчеркивают, что в Украине сокращается количество больничных коек, выделенных для больных COVID-19.