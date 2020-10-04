Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе, фото: UA.News

Оккупанты на Донбассе за сутки пять раз нарушили перемирие

4 окт 2020, 10:45
999

Перемирие на Донбассе, объявленое 27 июля, российско-террористические войска продолжают нарушать.

В течение прошлых суток, 3 октября, было зафиксировано пять случаев нарушения боевиками режима «тишины». Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

3 октября были зафиксированы такие нарушения достигнутых договоренностей со стороны боевиков:


  • применения стрелкового оружия в районе населенного пункта Майорск;
  • применение гранатометов различных систем возле Причепиловки и Новоселовки Второй;
  • огонь из стрелкового оружия и противотанкового ручного гранатомета вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка.

Отмечается, что потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов со стороны боевиков нет. Украинские военные оружие в ответ не применяли.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины недавно заявили, что Минск становится неудобным местом для мирных переговоров по Донбассу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров