Последствия взрывов в Степанакерте, фото: «Укринформ»

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Ракурс

Война в Нагорном Карабахе уже больше недели находится в фазе активных боевых действий.

Сегодня, 4 октября, в городе Степанакерте — столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, которая контролирует часть территории Азербайджана, прогремели мощные взрывы.

На снятых очевидцами видео, которые опубликовал Telegram канал LIFE SHOT, можно увидеть, как на месте взрывов поднимаются три больших столба дыма.

Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявляет, что Степанакерт азербайджанская армия обстреливает из реактивных систем залпового огня «Полонез» и «Смерч», сообщает агентство РИА «Новости».

Обострение в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Тогда власти Азербайджана заявили, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, что привело к жертвам среди военных и гражданских. В то же время в Минобороны Армении обвинили азербайджанскую армию в начале наступления на карабахском направлении.

Нагорный Карабах — это населенная преимущественно армянами территория Азербайджана, которая в 1991 году объявила о намерении выйти из состава страны. Это привело к гражданской войне в Азербайджане, которая продолжалась до перемирия в мае 1994 года.

Напомним, вчера, 3 октября, в Минобороны Армении заявили, что наступление азербайджанской армии в Нагорном Карабахе было остановлено.