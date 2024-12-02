Азербайджан начал поставки газа в Словакию

https://racurs.ua/n201774-azerbaydjan-nachal-postavki-gaza-v-slovakiu.html

Ракурс

Азербайджан розпочав поставки газу до Словаччини.

.

Короткостроковий пілотний контракт уклали азербайджанська компанія SOCAR та словацька SPP. Так Словаччина стала вже 12-ю країною, яка отримує азербайджанський газ. Країни планують співпрацювати й далі, йдеться на сайті Socar.

З 1 грудня азербайджанська нафтова держкомпанія SOCAR розпочала постачання газу найбільшому державному енергооператору Словаччини SPP. Постачання здійснюються на основі короткострокового пілотного контракту між SOCAR та SPP. Компанії націлені розвивати довгострокове енергетичне партнерство.

Словаччина стала 12 країною, що отримує азербайджанський газ, поряд з Туреччиною, Грузією, Італією, Грецією, Болгарією, Румунією, Угорщиною, Сербією, Словенією, Хорватією та Північною Македонією.

Словаччина шукає альтернативні джерела поставки газу, бо наприкінці 2024 року закінчується термін дії угоди між рф та Україною про експорт російського газу в Європу через українську територію.