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Ракурс
Андрій Єрмак. Фото: Українська правда

Чи вдасться Україні уникнути другої хвилі коронавірусу, розповіли у Зеленського

4 жов 2020, 16:14
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Коронавірус в Україні «вмостив» нашу державу на десяте місце у світі за кількістю нових випадків захворювання. Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що друга хвиля хвороби в Україні — неминуча.

За його словами, жодна з країн не змогла оминути другу хвилю, оскільки це загальна тенденція. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

На думку Єрмака, причинами різкого збільшення випадків захворювання в Україні стали послаблення з боку місцевих чиновників та літо, через яке люди «розслабилися». Також він додав, що зростання відбулося на початку осені, коли стабільно фіксується збільшення хворих на інфекційні захворювання та грип.


Як відомо, в Україні станом на 3 жовтня виявили 4 тис. 140 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кількість ліжок у лікарнях невпинно скорочується. На сьогодні в Україні виділено 29 тис. ліжок для хворих на коронавірус. З них вже заповнено 53,9%. У лікарнях наразі перебувають 16 тис. 76 осіб. Кількість людей, які мають середній або важкий перебіг хвороби стрімко зростає.

Джерело: Ракурс


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