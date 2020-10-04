Чи вдасться Україні уникнути другої хвилі коронавірусу, розповіли у Зеленського

Андрій Єрмак. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n144671-chy-vdastsya-ukrayini-unyknuty-drugoyi-hvyli-koronavirusu-rozpovily-u-zelenskogo.html

Ракурс

Коронавірус в Україні «вмостив» нашу державу на десяте місце у світі за кількістю нових випадків захворювання. Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що друга хвиля хвороби в Україні — неминуча.

За його словами, жодна з країн не змогла оминути другу хвилю, оскільки це загальна тенденція. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

На думку Єрмака, причинами різкого збільшення випадків захворювання в Україні стали послаблення з боку місцевих чиновників та літо, через яке люди «розслабилися». Також він додав, що зростання відбулося на початку осені, коли стабільно фіксується збільшення хворих на інфекційні захворювання та грип.

Як відомо, в Україні станом на 3 жовтня виявили 4 тис. 140 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кількість ліжок у лікарнях невпинно скорочується. На сьогодні в Україні виділено 29 тис. ліжок для хворих на коронавірус. З них вже заповнено 53,9%. У лікарнях наразі перебувають 16 тис. 76 осіб. Кількість людей, які мають середній або важкий перебіг хвороби стрімко зростає.