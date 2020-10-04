Добкин передумал идти в мэры Харькова, поскольку уже «выполнил свою миссию»

Михаил Добкин. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n144673-dobkin-peredumal-idti-v-mery-harkova-poskolku-uje-vypolnil-svou-missiu.html

Ракурс

Михаил Добкин, одиозный экс-нардеп от «Партии регионов», снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова менее чем за две недели с момента регистрации.

Отказаться от избирательной гонки он решил в пользу своего товарища и действующего мэра города Геннадия Кернеса. Об этом сообщил сам Добкин в своем Telegram-канале.

Он заявил, что надеется на выздоровление Кернеса, который сейчас находится в больнице «Шарите» в Германии, и добавил, что на этом его миссия выполнена. Свою кандидатуру на должность главы Харьковского городского совета Добкин зарегистрировал 23 сентября. Это произошло в один день выдвижением кандидатуры мэра Харькова Геннадия Кернеса.

На момент регистрации своей кандидатуры Кернес уехал на лечение в берлинскую клинику «Шарите». 15 сентября стало известно, что у мэра Харькова диагностировали коронавирус, а позже из-за осложнений врачи решили вывезти его на лечение за границу.

Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что Михаил Добкин использует чужой политический капитал. Он заявил, что не воспринимает выдвижение Добкина в мэры дружественным жестом.