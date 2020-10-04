День лікаря. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144675-5-jovtnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-likarya.html

Ракурс

5 жовтня у всьому світі відзначають Міжнародний день лікаря. Заснувати це свято запропонували в Організації Об'єднаних Націй у 1971 році.

У Міжнародний день лікаря по всьому світу проводяться семінари, симпозіуми, майстер-класи. На порядку денному — злободенні теми, медики з усього світу намагаються розв’язувати різні питання охорони здоров’я та демонструють свої навички суспільству.

За народним календарем в цей день відзначають день Фоки і Іони. Цей день селяни вважали нещасним, тому що зазвичай 5 жовтня не вщухав сильний вітер. Люди були переконані, що він здатний принести всілякі незгоди: хвороби, як для людей, так і для худоби, нещастя і нечисту силу.

У цей день відбулося:

1502 — Христофор Колумб відкрив територію, яка сьогодні відома як Коста-Рика;

1594 — початок антифеодального народного повстання під проводом Северина Наливайка;

1880 — запатентована перша кулькова ручка;

1933 — режисера Леся Курбаса звільнили з харківського театру «Березіль» за «націоналізм»;

1962 — випущений перший сингл групи The Beatles — Love Me Do;

1974 — американець Девід Кунст завершив першу у світі пішу кругосвітню подорож.

Хто народився в цей день:

1882 — американський учений-ракетобудівник Роберт Годар, якому першому вдалося запустити ракету на рідкому паливі;

1902 — засновник мережі ресторанів «Макдональдз» Рей Крок;

1909 — український поет і прозаїк Богдан-Ігор Антонич;

1930 — перший український космонавт Павло Попович;

1936 — чеський політик, президент демократичної Чехії Вацлав Гавел;.

1975 — американська актриса Кейт Вінслет.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України прийняв рішення про перенесення робочих днів на свята у 2021 році. Так, згідно з постановою уряду, українці відпочиватимуть чотири дні поспіль.