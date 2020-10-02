Полет Ан-26 воссоздадут, используя секретные данные «черных ящиков» — авиакатастрофа под Чугуевом

Последний полет Ан-26 воссоздадут благодаря секретным данным «черных ящиков» — деталиhttps://racurs.ua/n144592-posledniy-polet-an-26-vossozdadut-blagodarya-sekretnym-dannym-chernyh-yaschikov-detali.htmlРакурс
Полет Ан-26, который потерпел катастрофу под Чугуевом, воссоздадут на основе данных «черных ящиков». Процесс считывания информации с бортовых самописцев военного борта уже завершился.
Сейчас эксперты занимаются воспроизведением полета самолета перед трагедией. Об этом говорится в материале «РБК-Украина».
В Министерстве обороны сообщили изданию, что вся информация о расшифровке «черных ящиков» и моделировании полета Ан-26 на текущий момент засекречена.
Расшифровка «ящиков» завершилась, сейчас занимаемся моделированием всего полета, — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Информацию пока не раскрывают для общественности, чтобы «не было предвзятых действий и клеветы», поскольку «это очень щепетильное дело».
Напомним, 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ. На его борту находилось 27 человек из 11 областей Украины: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил. На месте катастрофы погибли 25 человек, уцелевший Вячеслав Золочевский спас одного курсанта, однако 26 сентября он скончался в больнице от ожогов.
28 сентября у родственников погибших взяли образцы для анализа ДНК, чтобы провести идентификацию тел.
Вице-премьер Олег Уруский сообщил, сейчас рассматриваются несколько версий причин трагедии Ан-26, однако, похоже, свою роль сыграл и человеческий фактор.
30 сентября стало известно, что «черные ящики» Ан-26 расшифровали.