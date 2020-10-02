Полет Ан-26 воссоздадут, используя секретные данные «черных ящиков» — авиакатастрофа под Чугуевом

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Полет Ан-26, который потерпел катастрофу под Чугуевом, воссоздадут на основе данных «черных ящиков». Процесс считывания информации с бортовых самописцев военного борта уже завершился.

Сейчас эксперты занимаются воспроизведением полета самолета перед трагедией. Об этом говорится в материале «РБК-Украина».

В Министерстве обороны сообщили изданию, что вся информация о расшифровке «черных ящиков» и моделировании полета Ан-26 на текущий момент засекречена.

Расшифровка «ящиков» завершилась, сейчас занимаемся моделированием всего полета, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Информацию пока не раскрывают для общественности, чтобы «не было предвзятых действий и клеветы», поскольку «это очень щепетильное дело».

Напомним, 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ. На его борту находилось 27 человек из 11 областей Украины: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил. На месте катастрофы погибли 25 человек, уцелевший Вячеслав Золочевский спас одного курсанта, однако 26 сентября он скончался в больнице от ожогов.

28 сентября у родственников погибших взяли образцы для анализа ДНК, чтобы провести идентификацию тел.

Вице-премьер Олег Уруский сообщил, сейчас рассматриваются несколько версий причин трагедии Ан-26, однако, похоже, свою роль сыграл и человеческий фактор.

30 сентября стало известно, что «черные ящики» Ан-26 расшифровали.