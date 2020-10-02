Тест на коронавирус потребуют от членов избирательных участков перед началом выборов

Местные выборы. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n144591-test-na-koronavirus-potrebuut-ot-chlenov-izbiratelnyh-uchastkov-pered-nachalom-vyborov.html

Ракурс

Местные выборы-2020 в Украине будут проходить с многочисленными карантинными ограничениями. Так, из-за распространения коронавируса в стране члены специальных избирательных участков будут допускаться к работе только при условии получения негативного теста на коронавирус.

В случае выявления одного больного коронавирусом, другие члены избирательных участков продолжат свою работу. Об этом сообщают УНН.

Сообщается, что тестирование должны пройти все члены избирательных участков за 72 часа до дня выборов. Тестирование проводится методом ПЦР. Проходить обязательный тест на коронавирус также должны наблюдатели и полицейские.

Отмечается, что в случае обнаружения коронавируса у одного из членов, все остальные могут продолжать работать при отсутствии симптомов болезни. Но в случае выявления контакта с больным без масок, члены избирательного участка отправятся на двухнедельную самоизоляцию — их отстранят от рабочих полномочий.

Замена члена избирательной комиссии возможна путем внесения соответствующего представления лицом, которое подавалось на эту кандидатуру ранее.

Напомним, ранее мы сообщали, что форму и цвет избирательных бюллетеней на местных выборах, которые состоятся 25 октября, утвердила Центральная избирательная комиссия. Также ЦИК установила формы протоколов и актов избирательных комиссий и аккредитовала первых официальных наблюдателей.