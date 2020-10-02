Місцеві вибори. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n144591-test-na-koronavirus-vymagatymut-vid-chleniv-vyborchyh-dilyanok-pered-pochatkom-vyboriv.html

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Місцеві вибори-2020 в Україні будуть проходити з численними карантинними обмеженнями. Так, через поширення коронавірусу в країні члени спеціальних виборчих дільниць допускатимуться до роботи лише за умови отримання негативного тесту на коронавірус.

У разі виявлення одного хворого на коронавірус, інші члени виборчих дільниць продовжать свою роботу. Про це повідомляють УНН.

Повідомляється, що тестування повинні пройти усі члени виборчих дільниць за 72 години до дня виборів. Тестування проводиться методом ПЛР. На коронавірус перевірять спостерігачів, поліцейських та інших осіб, що забезпечують виборчий процес.

Зазначається, що у разі виявлення коронавірусу в одного із членів, усі інші можуть продовжувати працювати за відсутності симптомів хвороби. У разі виявлення контакту з хворим без масок члени виборчої комісії відправляться на двотижневу самоізоляцію та відсторонюються від робочих повноважень.

Заміна члена виборчої комісії можлива шляхом внесення відповідного подання особою, яка подавалася на цю кандидатуру раніше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що форму та колір виборчих бюлетенів на місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня, затвердила Центральна виборча комісія. Також ЦВК встановила форми протоколів та актів виборчих комісій і акредитувала перших офіційних спостерігачів.