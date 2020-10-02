Політ Ан-26 відтворять завдяки секретним даним з “чорних скриньок” — авіакатастрофа під Чугуєвом

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Політ Ан-26, який зазнав катастрофи під Чугуєвом, відтворять на основі даних з «чорних скриньок». Процес зчитування інформації з бортових самописців військового борту вже завершився.

Зараз експерти займаються відтворенням польоту літака перед трагедією. Про це йдеться в матеріалі «РБК-Україна».

У Міністерстві оборони повідомили виданню, що вся інша інформація щодо розшифрування «чорних скриньок» та моделювання польоту Ан-26 наразі засекречена.

Розшифровка «скриньок» завершилася, зараз ведемо моделювання всього польоту, — йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Інформацію наразі не розкривають для громадськості, щоб «не було упереджених дій і наклепів», оскільки «це дуже педантична справа».

Нагадаємо, 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На його борту перебувало 27 осіб з 11 областей України: семеро членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, уцілілий В’ячеслав Золочевський врятував одного курсанта, однак 26 вересня він помер у лікарні від опіків.

28 вересня у родичів загиблих взяли забір зразків для аналізу ДНК, щоб провести ідентифікацію тіл.

Віце-прем'єр Олег Уруський повідомив, наразі розглядаються кілька версій причин трагедії Ан-26, проте, схоже, свою роль відіграв і людський фактор.

30 вересня стало відомо, що «чорні скриньки» Ан-26 розшифровано.