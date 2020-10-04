Авіакатастрофа Ан-26. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n144676-shemu-ruhu-litaka-an-26-scho-vpav-na-harkivschyni-pokazalo-komanduvannya-povitryanyh-syl-video.html

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Авіакатастрофа Ан-26 на Харківщині, що забрала життя молодих курсантів, наразі розслідується державними органами. Командування Повітряних сил Збройних сил України оприлюднило візуалізацію схеми повітряного руху на військовому аеродромі за декілька хвилин до катастрофи літака.

У відомстві наголосили, що ця схема не є доказовою базою, але стане корисною для «галасливих експертів». Відповідний ролик командування опублікувало на своїй сторінці у Facebook.

У командуванні заявили, що наразі вже надали усі необхідні матеріали для експертної оцінки катастрофи, і закликали членів комісії провести неупереджене розслідування, щоб у майбутньому не допустити таких випадків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що політ Ан-26, який зазнав катастрофи під Чугуєвом, відтворять на основі даних з «чорних скриньок». Процес зчитування інформації з бортових самописців військового борту вже завершився.

У Міністерстві оборони повідомили, що вся інша інформація щодо розшифрування «чорних скриньок» та моделювання польоту Ан-26 наразі засекречена