Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144734-koronavirus-ubil-pochti-sotnu-ukraincev-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за прошедшие сутки, 5 октября, вирус был обнаружен у 4 тыс. 348 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 234 тыс. 584 человека. Преодолели коронавирус состоянию на вчера 2 тыс. 149 человек, а в целом уже выздоровели 103 тыс. 401 человек. Сейчас болеют 126 тыс. 663 пациента. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 90 человек. Общее число жертв составляет 4 тыс. 520 граждан. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 297 тыс. 96.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Харьковской области (487 человек), г. Киев (355 человек), Полтавской области (305 больных) и Хмельницкой области (295 инфицированных). Меньше всего случаев COVID-19 5 октября фиксировалось в Луганской и Кировоградской областях — 39 и десять случаев соответственно.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Черновицкой области зафиксировали уже около 20 случаев повторного инфицирования коронавирусом. Отмечается, что в области ежедневно выявляют более сотни новых случаев инфицирования. С 5 октября, согласно новому карантинному зонированию в Украине, Черновицкая область остается во второй по строгости «оранжевой» зоне.