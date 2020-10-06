Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144734-koronavirus-vbyv-mayje-sotnu-ukrayinciv-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 5 жовтня, вірус виявили у 4 тис. 348 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 234 тис. 584 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 2 тис. 149 людей, а в цілому вже одужали 103 тис. 401 особа. Зараз хворіють 126 тис. 663 пацієнти. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 90 осіб. Загальна кількість жертв становить 4 тис. 520 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 297 тис. 96.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Харківській області (487 осіб), м. Київ (355 особа), Полтавській області (305 хворих) та Хмельницькій області (295 інфікованих). Найменше випадків COVID-19 5 жовтня фіксувалося у Луганській та Кіровоградській областях — 39 та десять випадків відповідно.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Чернівецькій області зафіксували вже близько 20 випадків повторного інфікування коронавірусом. Зазначається, що в області щодня виявляють понад сотню нових випадків інфікування коронавірусом. З 5 жовтня, згідно з новим карантинним зонуванням в Україні, Чернівецька область залишається в другій за суворістю «помаранчевій» зоні.