В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n144701-masove-povtorne-zarajennya-koronavirusom-zafiksuvaly-na-bukovyni.html

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Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися. На жаль, трапляються і випадки повторного інфікування людей, котрі вже перехворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.

У Чернівецькій області зафіксували вже близько 20 випадків повторного інфікування коронавірусом, повідомляє прес-служба Чернівецької облдержадміністрації.

І не завжди їхня хвороба проходила в легкій формі, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що в області щодня виявляють понад сотню нових випадків інфікування коронавірусом. З 5 жовтня, згідно з новим карантинним зонуванням в Україні, Чернівецька область залишається в другій за суворістю «помаранчевій» зоні.

За весь час епідемії коронавірусу у Чернівецькій області зафіксували 15 тис. 286 випадків COVID-19. Понад 3,4 тис. хворих одужали. На Буковині коронавірус забрав життя вже 371 людини.

Нагадаємо, наприкінці серпня на Житомирщині зафіксували повторне інфікування коронавірусом двох лікарів первинної медичної допомоги.