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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Массовое повторное заражение коронавирусом зафиксировали на Буковине

5 окт 2020, 13:52
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Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться. К сожалению, фиксируются и случаи повторного инфицирования людей, которые уже переболели коронавирусной болезнью COVID-19.

В Черновицкой области зафиксировали уже около 20 случаев повторного инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

И не всегда их болезнь проходила в легкой форме, — отмечают в ведомстве.

Отмечается, что в области ежедневно выявляют более сотни новых случаев инфицирования коронавирусом. С 5 октября, согласно новому карантинному зонированию в Украине, Черновицкая область остается во второй по строгости «оранжевой» зоне.


За все время эпидемии коронавируса в Черновицкой области зафиксировали 15 тыс. 286 случаев COVID-19. Более 3,4 тыс. больных выздоровели. На Буковине коронавирус унес жизни уже 371 человека.

Напомним, в конце августа на Житомирщине зафиксировали повторное инфицирование коронавирусом двух врачей первичной медицинской помощи.

Источник: Ракурс


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