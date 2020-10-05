Безумный день в чемпионате Англии — видео разгромов «Ливерпуля» и МЮ, фото — Спорт-Экспресс

https://racurs.ua/n144700-bezumnyy-den-v-chempionate-anglii-video-razgromov-liverpulya-i-mu.html

Ракурс

В чемпионате Англии по футболу «Ливерпуль» пропустил семь голов от «Астон Виллы», а «Тоттенхэм» в большинстве разгромил «Манчестер Юнайтед» 6:1.

Потерял очки и «Манчестер Сити», который на выезде сыграл вничью с «Лидсом» 1:1.

«Ливерпуль», действующий чемпион Англии по футболу, впервые пропустил четыре гола в одном тайме, а также впервые за 67 лет пропустил семь голов в матче проиграл 2:7.

Последний раз такая ситуация наблюдалась в сентябре 1953 года, когда «Сандерленд» разгромил чемпиона Англии 1952 «Арсенал» со счетом 7:1.

В английской Премьер-лиге после четырех туров лидируют «Эвертон», «Астон Вилла» и «Лестер», с которым предстоить сыграть в групповом этапе Лиги Европы луганской «Заре».