Владимир Балух, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n144698-izbienie-baluha-polojitelnye-novosti-o-sostoyanii-eks-politzakluchennogo-soobschila-geraschenko.html

Ракурс

Владимир Балух, бывший пленник Кремля, которого в ночь на 8 сентября жестоко избили в Киеве, находится в сознании и пытается говорить, но его состояние еще очень слабое.

Народный депутат из «Европейской солидарности» Ирина Геращенко сообщила об этом в своем Фейсбуке.

Наконец хорошие новости, — отметила Геращенко.

По ее словам, Балух должен был быть «фронтменом» команды «Европейской солидарности» на местных выборах в Киевский облсовет, проведение которых запланировано на 25 октября.

Балух — бывший политзаключенный, которого освободили в результате обмена пленными между Украиной и Россией 7 сентября 2019 года. Он — бывший житель временно оккупированного Крыма. Балух открыто демонстрировал свою проукраинскую позицию, за что оккупанты бросили его в тюрьму по сфабрикованным обвинениям.

Напомним, 18 сентября правоохранители задержали подозреваемого в нападении на Балуха.