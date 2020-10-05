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Ракурс
Володимир Балух, фото: «Радіо Свобода»

Побиття Балуха — позитивні новини про стан екс-політв'язня повідомила Геращенко

5 жов 2020, 13:21
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Володимир Балух, колишній бранець Кремля, якого в ніч на 8 вересня жорстоко побили в Києві, перебуває в свідомості та намагається говорити, проте його стан ще дуже слабкий.

Народний депутат з «Європейської солідарності» Ірина Геращенко повідомила про це у своєму Фейсбуці.

Нарешті хороші новини, — зазначила Геращенко.

За її словами, Балух мав бути «фронтменом» команди «Європейської солідарності» на місцевих виборах до Київської облради, проведення яких заплановане на 25 жовтня.


Балух — колишній політв’язень, якого звільнили в результаті обміну полоненими між Україною та Росією 7 вересня 2019 року. Він — колишній мешканець тимчасово окупованого Криму. Балух відкрито демонстрував свою проукраїнську позицію, за що окупанти кинули його за ґрати за сфабрикованими звинуваченнями.

Нагадаємо, 18 вересня правоохоронці затримали підозрюваного в нападі на Балуха.

Джерело: Ракурс


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