Володимир Балух, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n144698-pobyttya-baluha-pozytyvni-novyny-pro-stan-eks-politvyaznya-povidomyla-geraschenko.html

Ракурс

Володимир Балух, колишній бранець Кремля, якого в ніч на 8 вересня жорстоко побили в Києві, перебуває в свідомості та намагається говорити, проте його стан ще дуже слабкий.

Народний депутат з «Європейської солідарності» Ірина Геращенко повідомила про це у своєму Фейсбуці.

Нарешті хороші новини, — зазначила Геращенко.

За її словами, Балух мав бути «фронтменом» команди «Європейської солідарності» на місцевих виборах до Київської облради, проведення яких заплановане на 25 жовтня.

Балух — колишній політв’язень, якого звільнили в результаті обміну полоненими між Україною та Росією 7 вересня 2019 року. Він — колишній мешканець тимчасово окупованого Криму. Балух відкрито демонстрував свою проукраїнську позицію, за що окупанти кинули його за ґрати за сфабрикованими звинуваченнями.

Нагадаємо, 18 вересня правоохоронці затримали підозрюваного в нападі на Балуха.