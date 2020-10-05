Київ запросив Москву на “Кримську платформу” — МЗС

https://racurs.ua/ua/n144699-kyyiv-zaprosyv-moskvu-na-krymsku-platformu-mzs.html

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Україна хоче бачити Росію на заходах «Кримської платформи» — майданчика щодо деокупації півострова, який Київ має намір використати для обговорення в рамках НАТО, ЄС, ООН, ОБСЄ та Ради Європи гуманітарних питань.

Таку позицію озвучила під час онлайн-брифінгу у Міністерстві закордонних справ перша заступниця міністра Еміне Джеппар, пише УНН.

Нами було прийнято рішення, що Росія буде запрошена до участі у заходах «Кримської платформи». Однак, знову ж таки, враховуючи, що для нас не є секретом нецивілізована поведінка РФ, ми не очікуємо, що вона прийме це запрошення, — розповіла Джеппар.

За словами чиновниці, «Кримська платформа» має покривати кілька вимірів. Найвищий — політичний рівень за участі лідерів країн, перших осіб держав, а також рівень очільників зовнішньополітичних відомств. Також ще один рівень — парламентський і експертний.

Дипломат додала, що ключова задача «Кримської платформи» — повернення анексованого півострову на найвищий політичний дискурс.

Нагадаємо, раніше анонсувалося створення «Кримської платформи» як майданчика з деокупації Криму, який об'єднуватиме всі заходи, які стосуються півострова. МЗС прагне повернути питання Криму на найвищий міжнародний, політичний рівень. Президент Володимир Зеленський нещодавно зазначив, що в рамках «Кримської платформи» Україна хоче обговорювати найважливіші гуманітарні питання, питання допомоги всім громадянам — як кримським татарам, так і українцям, які потрапили за ґрати на території окупованого півострова.