Киев пригласил Москву на «Крымскую платформу»

https://racurs.ua/n144699-kiev-priglasil-moskvu-na-krymskuu-platformu.html

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Украина хочет видеть Россию на мероприятиях «Крымской платформы» — площадки для деоккупации полуострова, которую Киев намерен использовать для обсуждения в рамках НАТО, ЕС, ООН, ОБСЕ и Совета Европы гуманитарных вопросов.

Такую позицию озвучила во время онлайн-брифинга в Министерстве иностранных дел первая замминистра Эмине Джеппар, пишет УНН.

Нами было принято решение, что Россия будет приглашена для участия в мероприятиях «Крымской платформы». Однако, опять же, учитывая, что для нас не является тайной нецивилизованное поведение России, мы не ожидаем, что она не примет это приглашение, — рассказала Джеппар.

По словам чиновницы, «Крымская платформа» будет покрывать несколько уровней. Самый высокий — политический уровень с участием лидеров стран, первых лиц государств, а также глав внешнеполитических ведомств. Еще один уровень — парламентский и экспертный.

Дипломат добавила, что ключевая задача «Крымской платформы» — возвращение аннексированного полуострова на самый высокий политический дискурс.

Напомним, ранее анонсировалось создание «Крымской платформы» как площадки по деоккупации Крыма, которая будет объединять все мероприятия, которые касаются полуострова. МИД стремится вернуть вопрос Крыма на высокий международный, политический уровень. Президент Владимир Зеленский недавно отметил, что в рамках «Крымской платформы» Украина хочет обсуждать важнейшие гуманитарные вопросы, вопросы помощи всем гражданам — как крымским татарам, так и украинцам, попавшим за решетку на территории оккупированного полуострова.