Нобелевку по медицине присудили ученым-открывателям гепатита С, фото — Твиттер Нобелевской премии

https://racurs.ua/n144697-nobelevku-po-medicine-prisudili-uchenym-otkryvatelyam-gepatita-s.html

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Нобелевскую премию по медицине в 2020 году присудили ученым, исследовавшим гепатит С.

Как сообщила пресс-служба Нобелевской премии 5 октября, работы трех лауреатов обнаружили причину случаев хронического гепатита и позволили изобрести новые лекарства.

В этом году награду присудили трем ученым — Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу. Именно Хаутон сумел выделить геном ранее неизвестного вируса, который впоследствии назвали вирусом гепатита С.

В Стокгольме 5 октября стартовала Нобелевская неделя. Традиционно первыми объявили имя лауреата премии по медицине и физиологии.

Впервые в истории вирус гепатита С теперь можно вылечить. Открытие лауреатов 2020 года обнаружило причину случаев хронического гепатита и позволило сделать анализы крови, изобрести новые лекарства, которые спасли миллионы жизней, — говорится в официальном сообщении оргкомитета.



Нобелевскую премию по физике вручат 6 октября, лауреат по химии будет известен 7 октября, литературную премию вручат в четверг, 8 октября, в 14:00, премию мира — в пятницу, 9 октября. Лауреат награды за экономические достижения станет известен 12 октября.