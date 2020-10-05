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Леонид Кравчук, фото: Michał Józefaciuk

Сивохо 3.0 — «людей Донбасса» привлечет Кравчук в ТКГ

5 окт 2020, 12:51
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Украина планирует сформировать совет при участии выходцев из Донбасса, который будет нарабатывать предложения для Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Леонид Кравчук, первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ, заявил об этом в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает агентство «РБК-Украина».

Мы думаем над тем, как создать совет людей. Не взять одного члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мысли, предложения, — отметил Кравчук.

По словам Кравчука, среди людей, которые предлагают свою помощь, есть те, кто всю жизнь проработал на Донбассе и занимал там «очень важные позиции».


То есть их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс, — подчеркнул он.

Напомним, в августе Кравчук предложил ввести новую формулировку вместо «особого статуса» Донбасса. По его мнению, более удачной будет формулировка «особый режим административного управления».


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