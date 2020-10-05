Возраст самой молодой жертвы коронавируса в Киеве назвал Кличко

https://racurs.ua/n144695-vozrast-samoy-molodoy-jertvy-koronavirusa-v-kieve-nazval-klichko.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве с начала вспышки лишил жизни 430 человек — 247 мужчин и 183 женщин. По словам мэра столицы Виталия Кличко, погибли преимущественно пожилые люди.

Средний возраст тех, чью жизнь забрал коронавирус, — 68 лет. В возрасте свыше 65 лет умерли 294 больных. Тем, кому было 50−64 года, — 103 человека, — написал Кличко 5 октября в Телеграм.

Он добавил, что в возрасте 30−49 лет умерло 30 больных.

Самой молодой пациентке, умершей от коронавирусной болезни, было 25 лет. Самому старшему — 96, — отметил городской голова.

За прошедшие сутки, 4 октября, в Киеве обнаружили 286 новых больных коронавирусной инфекцией, 10 человек умерли. Всего в столице уже 24 тыс. 736 подтвержденных случаев COVID-19.

Заболели:

163 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;

99 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет;

12 девочек от четырех до 17 лет;



12 мальчиков от четырех до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе — 54, Днепровском — 52, Дарницком и Деснянском районах — по 44 случая.