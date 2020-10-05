Венедиктова переедет на другую госдачу — поближе к Зеленскому, фото — Схемы

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Генпрокурор Ирина Венедиктова решила сменить одну госдачу на другую — она ​​переберется ближе к дому президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе.

На днях генпрокурор пообещала уехать из президентской резиденции на территории государственного комплекса отдыха в Пуще-Водице. Но, как утверждают в Bigus-info, Венедиктовой готовят теперь госдачу в Конче-Заспе.

Журналисты из собственных источников узнали о подготовке переезда генпрокурора и ее семьи в дом № 79.

Дом в Конче-Заспе относится ко второму классу комфорта, где стоимость аренды 1 кв. м в год составляет 2 тыс. 350 грн. Площадь дома, который якобы передадут Венедиктовой, составляет 129,2 кв. м.

На территории дома отдыха «Конча-Заспа» на расстоянии нескольких сотен метров от дома № 79 находится резиденция Владимира Зеленского. Президент также переехал туда летом.

Годовая аренда Венедиктовой обойдется в 303 тыс. грн. Речь идет об отдельном доме на территории закрытого от посторонних комплексе посреди леса, с государственной охраной и собственным пляжем.

СМИ отмечают, что окончательную стоимость аренды можно будет увидеть только в договоре, если переезд состоится.

Ранее «Схемы» сообщили, что Венедиктова арендовала президентскую резиденцию на территории «Пущи-Водицф» вдвое дешевле полной стоимости. Для переезда семьи генпрокурора Кабмин издал постановление, которое позволило ей поселиться в имении.

Венедиктова объясняла, что переехала на государственную дачу якобы из-за угроз и советов Государственной службы охраны.